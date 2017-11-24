В субботу несколько микрорайонов Кургана останутся без воды

Курганские коммунальщики работают без выходных. Именно поэтому в субботу жителей нескольких микрорайонов города ждет очередное отключение воды.

Как сообщают в «Водном союзе», подрядная организация решила провести работы по замене водопровода диаметром 315 мм и произвести врезки в СНТ «Коммунальник» 25 ноября 2017 года. В связи с этим с 03 часов до 21 часа без холодного водоснабжения останутся несколько микрорайонов.

Под отключение подпадают микрорайоны Утяк, Глинки, Затобольный, Керамзитный, Лесной-Учхоз, Придорожный, Смолино и Ключи.

Жителям рекомендуется сделать необходимый запас воды.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.11.17

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