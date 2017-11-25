В Кургане пострадавший в аварии искалечил помогавшую ему медработницу

В Кургане следственные органы проводят проверку сообщения, которое появилось на одном из местных информационных агентств 23 ноября 2017 года. Журналисты рассказали о том, что на сотрудника «Скорой помощи» совершено очередное нападение.

По имеющимся данным, 11 ноября во время оказания медицинской помощи молодому человеку, пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия, нападению подверглась медработница. Сообщается, что фельдшер бригады скорой медицинской помощи получила от пациента тяжелые травмы: страждущий сам ударил ее ногой по лицу.

По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области организована и проводится доследственная проверка. После проверки и установления всех фактических обстоятельств произошедшего, будет принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

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