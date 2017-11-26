В Кургане проект для матерей-одиночек получил Президентский грант / Сыновьям найдут «настоящих наставников»

Проект ОО «Ассоциация библиотекарей города Кургана» вошел в число победителей второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие и поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Авторы задумали решить проблему «маменькиных сынков».

Как считают в пресс-службе муниципалитета, «все чаще в последнее время в Интернете пользователи ищут ответ на вопрос – как воспитать сына матерью-одиночкой. И действительно, в современном мире, где практически в половине семей дети воспитываются только матерью, эта тема очень актуальна» (с).

«Ассоциация библиотекарей города Кургана» представила на конкурс проект «Школа для настоящих мужчин», который направлен на адаптацию в обществе мальчиков-подростков, воспитывающихся без участия отца. Предполагается, что участие в «Школе» поможет подросткам развить настоящие мужские качества. Примером для них станут другие мужчины: известные жители Кургана.

«В его основе – технология наставничества, в рамках которой успешные, состоявшиеся мужчины будут общаться с подростками, проводить вместе время, участвовать в тренингах и мастер-классах, вместе читать книги и обсуждать их со «всем городом», посещать культурные, познавательные и спортивные мероприятия», – сообщает источник.

Известно, что автором проекта выступила начальник Службы развития библиотек Юлия Корнеева. Женщина убеждена, что в процессе общения известные мужчины города Кургана на своем живом примере смогут передать подросткам из неполных семей важные мужские качества. Проект предусматривает проведение различного рода мероприятий: школа выживания, турнир по дворовому футболу, парад отцов и сыновей, региональный форум «Растим настоящих мужчин» и многое другое.

Когда начнутся «занятия» в этой школе, и кто именно из «известных мужчин города Кургана» сможет вдохновить подростков на подвиги, пока не сообщается.

Известно, что на реализацию проекта ОО «Ассоциация библиотекарей города Кургана» будет выделен 1 368 860 рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.11.17

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