Зауральских чиновников учили бороться с терроризмом

В Курганской области завершились учебно-методические сборы должностных лиц органов исполнительной власти и муниципальных образований региона, осуществляющих координацию антитеррористической деятельности. Обучение длилось два дня.

Полученные знания суммировали в ходе заседания, в котором приняли участие руководители оперативных групп, в которые входят начальники районных подразделений УФСБ, территориальных отделов УМВД и подразделений Отдела Росгвардии по Курганской области, передает корреспондент РИА «Новый День». Вел заседание первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев.

Как отметил вице-губернатор, в современном мире серьезную опасность представляет проникновение идеологий терроризма на территорию страны. Однако Курганская область не входит в число регионов с высокой степенью террористической опасности. В этой сфере в Зауралье ведется регулярная межведомственная работа по профилактике.

«Координация деятельности органов государственной власти в Зауралье в сфере противодействия терроризму осуществляется антитеррористической комиссией Курганской области. Её председатель – губернатор Алексей Кокорин. На уровне районов такую работу ведут муниципальные антитеркомиссии. Для проведения контртеррористических операций сформирован оперативный штаб Курганской области. Еще одно из направлений такой деятельности – отработка практических навыков по пресечению террористических актов и минимизации их последствий», – сказал Виктор Сухнев.

Однако, считают в прокуратуре региона, к работе муниципальных антитеррористических комиссий есть замечания. В частности, им необходимо усилить профилактическую деятельность в этой сфере.

По мнению участников сборов, существует опасность распространения идеологии терроризма среди иностранных граждан, которые проживают на территории России. В этом году в Курганской области на миграционный учет поставили 20 тысяч приезжих из стран СНГ. По информации правоохранительных органов, число иностранцев, которые выбирают для работы и учебы именно Зауралье, практически не меняется из года в год. Миграционная обстановка также спокойная и контролируемая.

Отметим, что одна из их основных целей сборов – информирование об изменениях в российском законодательстве в сфере противодействия терроризму. Кроме того, участники масштабного совещания обменялись опытом в сфере межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и по совершенствованию сотрудничества.

Курган, Марианна Шведова

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