Губернатор Зауралья: «Нужно сделать всё, чтобы снизить просроченную кредиторскую задолженность»

В пятницу, 24 ноября, губернатор Курганской области принял участие в совещании, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Главными темами обсуждения стало выполнение требований бюджетной дисциплины в субъектах РФ и исполнение нормативных правовых актов по мониторингу стоимости строительных ресурсов.

Дмитрий Козак, открывая совещание, напомнил участникам о необходимости безусловного выполнения обязательств по выплате заработной платы и ее увеличению в соответствии с майскими указами Президента РФ. «Это касается не только 2018 года, но и конца 2017 года. Задача – в кратчайшие сроки предусмотреть эти расходы и выполнить в полном объеме», – подчеркнул зампредседателя правительства.

В Курганской области тем временем бюджет остается социально ориентированным, в нем заложены расходы на заработную плату и все социальные выплаты, отмечают в пресс-службе регионального кабмина. Ранее, напомним, губернатор Алексей Кокорин заявил о том, что бюджет должен быть открытым и понятным для всех, так же как и меры, которые предпринимаются, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в регионе.

«Нужно сделать все, чтобы выполнить указы Президента РФ, соглашения с Министерством финансов, снизить просроченную кредиторскую задолженность», – резюмировал Алексей Кокорин.

Также на совещании рассматривался вопрос мониторинга стоимости строительных ресурсов. Было озвучено, что в настоящее время на интернет-ресурсе Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве зарегистрировано 37 юридических лиц – производителей и импортеров строительных материалов от Курганской области. По словам Дмитрия Козака, сбор информации о реальной стоимости строительных материалов необходим, для исключения случаев завышения расходов при строительстве объектов, возводящихся на бюджетные средства.

Курган, Марианна Шведова

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