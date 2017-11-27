Двадцать активных зауральцев приняли участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи

С 23 по 26 ноября в городе Сургут проходил V Всероссийский форум рабочей молодежи. В нем приняли участие и представители Курганской области. Возглавила зауральскую делегацию директор Департамента образования и науки Наталья Бобкова.

Как сообщают в пресс-службе губернатора Зауралья, в форуме приняли участие не только представители Уральского федерального округа, но и других субъектов Российской Федерации, а также СНГ. Это обучающиеся по рабочим специальностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Также в числе участников студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты инженерных и иных профильных специальностей вузов; молодые специалисты производственной сферы экономики; члены советов молодых специалистов промышленных и транспортных предприятий, сельского хозяйства.

Всего в форуме приняли участие 250 молодых людей, из них 160 человек – из регионов Уральского федерального округа, в том числе 20 – от Курганской области.

В программу форума вошли образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей, выставки-презентации предприятий Российской Федерации, экскурсии на производство, показательные выступления по компетенциям чемпионата профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия». Также прошел конкурс среди участников форума на выявление самых активных и талантливых ребят, призом стало вручение сертификатов на прохождение производственной практики и стажировок на ведущих промышленных предприятиях России.

Добавим, что в числе учредителей форума – Аппарат полномочного представителя Президента РФ в УрФО и Федеральное агентство по делам молодежи.

Курган, Марианна Шведова

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