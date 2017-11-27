Зауральским мамам вручили Знаки отличия

Накануне Дня матери, который отмечает в России в последнее воскресенье ноября, пять зауральских многодетных мам из Кетовского, Далматовского, Лебяжьевского районов, городов Кургана и Шадринска отмечены знаком отличия Курганской области «Материнская слава». Награды жительницам Зауралья, которые воспитали пять и более детей, вручил первый заместитель губернатора Виктор Сухнев.

На праздничное мероприятие «Любовью материнской мир прекрасен…», которое прошло в Курганском драматическом театре, были приглашены многодетные мамы со всего региона.

«Дорогие наши мамы! В ежедневной суете мы порой забываем поблагодарить вас за ласку и заботу. День матери – это прекрасный повод сделать это. Особые слова благодарности я говорю сегодня многодетным мамам и тем, которые открыли свои сердца для приемных детей. Спасибо вам за ваш ежедневный и такой важный труд! Пусть ваши дети каждый день дарят вам поводы для радости, а близкие окружают любовью и вниманием. Крепкого вам здоровья и безграничной любви!», – прозвучало первое, в режиме видеобращения, поздравление. Его мамам адресовал губернатор Алексей Кокорин.

«Отрадно, что все больше семейных пар сегодня решаются на рождение второго и третьего ребенка. Все больше родителей, готовых дарить душевное тепло и любовь детям-сиротам. Желаю всем мамам Курганской области, чтобы в их домах всегда жили счастье и радость, чтобы родные и близкие были здоровы, а мечты и желания исполнялись!» – отметил вице-губернатор Виктор Сухнев, побывавший на празднике.

В пресс-службе главы региона отмечают, что помимо знаков отличия «Материнская слава» на торжестве вручили Благодарственные письма Курганской областной Думы, награды победителям областного этапа конкурса «Семья года-2017». Победитель в номинации «Золотая семья» – Александра и Аркадий Черепановы из Куртамышского района – также стали победителями одноименного всероссийского конкурса. Их семейная история войдет в почетную книгу «Семья года. Россия. 2017».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.11.17

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