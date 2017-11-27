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Понедельник, 27 ноября 2017, 13:47 мск

Курган

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Жительница Зауралья получила срок за подделку «больничного»

Жительница Зауралья получила срок за подделку «больничного»

В Белозерском районе Курганской области местная жительница осуждена за подделку листка нетрудоспособности. Она признана виновной в совершении преступления по части первой статьи 327 УК РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суде было доказано, что в июне текущего года женщина неоднократно прогуливала работу. Чтобы не лишится места, она решила предъявить работодателю «больничный» лист. Форму она заполнила сама, что и вскрылось после предъявления начальнику.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пока приговор суда не вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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