Убийство на озере Убиенном. Зауральский пенсионер проведет в колонии шесть лет

В Курганской области судебная коллегия отменила ранее вынесенный приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего Григория Снегирева. Ранее мужчина был признан виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и приговорен к 1,5 годам ограничения свободы. Прокуратура посчитала такое решение слишком мягким.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суде было доказано, что 24 сентября 2016 года на берегу озера Убиенное около деревне Кулаш Юргамышского района между Снегиревым и его знакомым вспыхнул скандал, причиной которого стала давняя ссора. Обвиняемый достал нож и ранил своего «оппонента», отчего тот скончался на месте происшествия.

В апелляционном представлении прокурор настаивал, что принятое судом решение не соответствует фактическим обстоятельствам дела, а потому является незаконным.

В частности, указывал гособвинитель, характер действий осужденного, сами обстоятельства совершения преступления прямо указывали на преследование одной цели – лишение жизни потерпевшего. В то же время сам потерпевший не нападал на Снегирева, что не может восприниматься как посягательство на жизнь и здоровье. Суд второй инстанции согласился с доводами стороны обвинения.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, приговор Юргамышского районного суда был отменен и постановлен новый. Действия Снегирева квалифицированы по другой статье, «Убийство», и ему назначено 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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