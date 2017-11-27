Зауралец пойдет под суд из-за нежелания проходить медкомиссию

В городе Шадринск Курганской области перед судом предстанет мужчина, который решил предъявить в ГИБДД подложный документ. Из-за нежелания проходить медкомиссию 39-летнему ранее несудимому жителю Далматовского района грозит наказание.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, по версии органов предварительного расследования, обвиняемый, достоверно зная, что летом текущего года у него истекает срок действия водительского удостоверения, не стал проходить медкомиссию, а приобрел у неустановленного лица поддельное медицинское заключение с отметками о прохождении всех необходимых специалистов. Эту справку далматовец и предъявил его сотрудникам ОГИБДД ОМВД РФ по городу Шадринску. Однако документ «не прокатил».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В отношении лица, изготовившего поддельный документ, также возбуждено уголовное дело. Расследование по нему продолжается.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.11.17

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