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Понедельник, 27 ноября 2017, 13:47 мск

Курган

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В двух районах Кургана отключат воду

В двух районах Кургана отключат воду

Завтра, 28 ноября, в Кургане в двух районах временно прекратят подачу холодной воды. Это необходимо для проведения ремонтных работ, сообщают в «Водном союзе».

По данным пресс-службы предприятия, для устранения аварийной ситуации на трубопроводе диаметром 200 мм по ул. Урожайной, 2 потребуется отключение воды по адресам:

– ул. Гагарина, 41д (Аэропорт) ,64, 86 («Русская парная»), 82, 39а, 41Б, 41А, 41ст.12

– ул .Урожайная – частный сектор полностью, в т.ч. ул.Урожайная,147а (Детсад №34 «Филиппок»)

Кроме того, на время проведения работ по врезке водопровода диаметром 160 мм и протяженностью 300 погонных метров по ул. Омской,152 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул.Омская – от ул. Дзержинского в сторону федеральной трассы «Иртыш» – промышленная зона (жилой сектор под отключение не попадает.)

Добавим, что воды не будет с 9.00 до 21.00.

Курган, Марианна Шведова

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