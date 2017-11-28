В Курганской области в центре «112» будут работать 50 сотрудников

В Зауралье утвердили постановление о создании Государственного казенного учреждения «Центр обработки вызовов системы 112 Курганской области – Безопасный регион». Решение было принято накануне на заседании регионального кабмина.

Как подчеркнул начальник регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов: «Создание Центра обработки вызовов определено необходимостью выполнения государственных функций по созданию, развитию и обеспечению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Курганской области, в том числе и о чрезвычайных ситуациях, функций по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Нам необходимо объединить все экстренные службы, оперативно обмениваться информацией о ЧС и угрозе её возникновения».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже известно, что в Центре обработки вызовов системы «112» будет работать 50 сотрудников.

Распоряжение о вводе в опытную эксплуатацию системы «112» также приняли сегодня на заседании Правительства региона. Пока система работает в тестовом режиме. Как отметил Сергей Кетов, после получения всех необходимых разрешений в Минкомсвязи РФ, система заработает в режиме опытной эксплуатации.

Сейчас специалисты регистрируют все входящие и исходящие вызовы, передают информацию о ЧП в экстренные оперативные службы – в полицию, скорую и спасателям. Однако привычные номера телефонов, такие как 01, 02 или 03, являются действующими. Но уже к 2020 году они перестанут существовать. Новая автоматизированная служба будет обслуживать всех жителей Курганской области в оперативном режиме по единому номеру 112.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.11.17

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