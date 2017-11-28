Губернатору Зауралья добавили работы

В соответствии с поручениями Президента РФ в Курганской области внесены изменения в состав координационного совета по вопросам содействия развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей в Курганской области. Такое решение было принято накануне на заседании правительства региона.

Отныне, сообщают в пресс-службе главы Зауралья, обязанности председателя этого органа возложены на высшее должностное лицо субъекта – губернатора Курганской области. Также дополнен состав координационного совета представителями бизнес-сообщества.

Кроме того, губернатор Курганской области Алексей Кокорин возглавит и Комиссию правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Курган, Марианна Шведова

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