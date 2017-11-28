Лебяжье получит деньги на техперевооружение

Рабочий поселок Лебяжье получит дополнительные средства в объеме 2,3 млн рублей на реконструкцию и техперевооружение инженерной инфраструктуры. Такое решение было принято накануне на заседании правительства области.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, субсидии предоставляются в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы» на основании заявок от муниципальных образований. При этом обязательным условием является долевом финансировании за счет средств местных бюджетов в объеме не менее 5%.

Напомним, что ранее субсидии были предоставлены Мишкинскому, Каргапольскому, Половинскому, Сафакулевскому, Кетовскому и Петуховскому районам. Всего на эти цели из областного бюджета выделено 17,3 млн рублей. Лимит средств на 2017 год распределен полностью.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.11.17

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