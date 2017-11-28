В Зауралье создали спецкомиссию для взаимодействия с НКО

В Курганской области создали комиссию по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями по основным направлениям социальной политики. Соответствующее решение принято накануне на заседании правительства региона.

Как пояснили в пресс-службе зауральского кабмина, основная задача комиссии – обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, Общественной палаты и социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций по реализации основных направлений социальной политики.

Известно, что возглавит комиссию заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов. В состав ее войдут руководители департаментов и управлений социальной сферы, представители Аппарата правительства, регионального Департамента экономического развития, областной Общественной палаты, Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», Детско-юношеского центра и некоммерческих организаций.

Как рассказала начальник управления по социальной политике правительства региона Елена Баева отметила, комиссия создана в рамках госпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области» и Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Курганской области на 2017-2020 годы».

Напомним, что в 2017 году из областного бюджета на грантовую поддержку НКО направлено 3,6 млн рублей. Помимо этого, управление по социальной политике правительства региона консультирует представителей зауральских НКО по участию в конкурсах на получение субсидий различных уровней. В итоге в 2017 году 14 НКО получили на реализацию различных социальных проектов в общей сумме 19,6 млн. рублей по итогам конкурсов Президентских грантов, что в семь раз больше, чем в 2016 году.

Курган, Марианна Шведова

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