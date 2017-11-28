Сенатор Франц Клинцевич встретился с зауральскими ветеранами боевых действий

26 ноября на базе санатория «Лесники» в Кетовском районе прошел специальный семинар-совещание, главной темой которого стала социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших при исполнении воинского долга. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Со стороны руководства Курганской области свою точку зрения высказали заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, глава Кургана Сергей Руденко и другие гости. Как рассказал, открывая заседание, Александр Карпов, в настоящее время в Курганской области проживают более девяти тысяч ветеранов боевых действий.

«Правительство области относится с большим вниманием к вопросам социальной поддержки, социально-медицинской реабилитации, трудоустройства, обеспечения жильем ветеранов и семей погибших участников боевых действий. Я уверен, что наше совместное мероприятие, собравшее все стороны, занятые в решении ваших вопросов, станет площадкой для обмена необходимой информацией и мнениями», – отметил Карпов. Также в ходе совещания чиновник поблагодарил ветеранов за участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи и вручил Благодарности губернатора. Александр Карпов и Франц Клинцевич также поздравили с Днем матери присутствовавших на семинаре матерей зауральцев, погибших при исполнении воинского долга,– представительниц фонда «Право матери». Как отметил сенатор Франц Клинцевич, он уже провел в ряде регионов России подобные встречи, а в декабре пройдет отчетно-выборная конференция «Российского союза ветеранов Афганистана».

«Я два месяца езжу по России. В пятницу в Санкт-Петербурге в рамках Совета Федерации под председательством заместителя Валентины Матвиенко Юрия Воробьева провели координационное совещание по социальной защите военнослужащих всего силового блока. Я считаю, что это проблема очень серьезная, важная и зависящая от многих государственных аспектов, законодательства. Основные позиции лежат в сфере федерального уровня, – сказал сенатор, подчеркнув, что вместе с тем основные вопросы – обеспечение жильем, лечением и трудоустройством – можно решить только благодаря взаимодействию федеральных и региональных органов власти, а также общественных организаций», – рассказал Клинцевич.

Как сообщают в пресс-службе главы региона, в рамках семинара начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина проинформировала участников семинара о действующих федеральных и региональных мерах поддержки для ветеранов боевых действий и членов их семей и условиях их получения. Также были даны разъяснения по вопросам пенсионного и медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения и бесплатного предоставления земельных участков. Представители органов власти ответили на вопросы ветеранов боевых действий.

Курган, Марианна Шведова

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