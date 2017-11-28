В Зауралье увеличат финансирование программы «Доступная среда для инвалидов»

В ходе заседания правительства Курганской области члены регионального кабмина приняли решение об увеличении объема средств, которые направляют на адаптацию спортивных объектов в рамках программы «Доступная среда для инвалидов». Известно, что на это потратят на 331,6 тысяч рублей больше, чем планировалось.

Как сообщают в пресс-службе правительства области, деньги выделены на установку пандусов, переоборудование санитарно-гигиенических помещений, расширение входных групп.

Источник отмечает, что в программу включено еще одно изменение – новый целевой индикатор – это «Доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентационной работой», в общей численности выпускников-инвалидов Курганской области.

Добавим, что общий объем финансирования программы «Доступная среда для инвалидов» на 2017 год – 44,7 млн рублей – это средства федерального, областного и местного бюджетов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.11.17

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