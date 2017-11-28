В Зауралье оформлен юбилейный 500-й электронный «больничный»

В Курганской области оформили «юбилейный», 500-ый, электронный листок нетрудоспособности. Об этом на IV областной конференции «Информационные технологии в здравоохранении Курганской области» сообщила Управляющий Курганским региональным отделением Фонда социального страхования Зоя Брунчукова.

По её словам, на территории Зауралья на сегодняшний день электронные «больничные» активно выдают 36 медицинских организаций, что составляет более 40% от общего числа медорганизаций области. Среди субъектов УрФО Курганская область находится в тройке лидеров по соотношению выданных электронных листков нетрудоспособности к обычным бумажным «больничным».

Как сообщают в пресс-службе регионального отделения Фонда, всего с 1 июля 2017 года медицинскими организациями области гражданам выдано уже 520 электронных листков нетрудоспособности. За последний месяц прирост составил более 36%. Лидерами по выдаче ЭЛН на сегодняшний день являются Глядянская и Белозерская центральные районные больницы. В каждом из этих медучреждений выдано более 10% от всех электронных листков нетрудоспособности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.11.17

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