Граната в подарок. Жительница Кургана нашла боеприпас, прибираясь в квартире

Порядка 30 человек – жильцов 17-этажного многоквартирного дома в микрорайоне Заозерный – пришлось эвакуировать из-за опасности взрыва. Сообщение о том, что в доме найден предмет, похожий на гранату, поступило в полицию около 10 часов утра 27 ноября.
Звонившей оказалась жительница дома. По ее словам, она разбирала на балконе вещи, которые принадлежали ее экс-возлюбленному. Там то она и нашла пакет, в котором находилась граната.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области, прибывшие на место саперы осмотрели пакет и установили, что опасности он не представляет. Хотя женщину можно было понять: граната оказалась гранатой, хоть и учебной.
Бывшего сожителя горожанки ожидает разбирательство. Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 27.11.17
Зауралец пойдет под суд из-за нежелания проходить медкомиссию. / Убийство на озере Убиенном. Зауральский пенсионер проведет в колонии шесть лет. / Жительница Зауралья получила срок за подделку «больничного». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»