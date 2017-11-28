Курганская пенсионерка купила чудо-пластырь за 6 тысяч рублей. Возбуждено дело о мошенничестве

В Кургане полицейские задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Жертвой 46-летнего мужчины стала доверчивая пенсионерка.

Как рассказывают в УМВД России по Курганской области, в середине прошлого месяца в полицию обратилась 77-летняя жительница Кургана, которая рассказала о странной покупке, которую она совершила.

По словам женщины, к ней домой пришел незнакомец, который представился работником сферы здравоохранения и поинтересовался ее здоровьем. Бабушка начала рассказывать: страдает от болей в суставах.

Гость предложил решить проблему, используя специальный медицинский пластырь. Стоимость чудо-«лекарства» при этом составляла 10 тысяч рублей. Но, учитывая финансовые возможности женщины, пластырь был продан за 6 тысяч рублей.

Отдав мужчине деньги, пенсионерка позвонила своему знакомому и похвасталась покупкой. Однако его реакция была предсказуемой. Мужчина уверил, что приобретение не стоит тех денег, что за него были отданы, а сама женщина стала жертвой мошенника.

Прибывшие на место полицейские опросили потерпевшую, узнав внешний вид мошенника. Спустя две недели подозреваемый был задержан.

В настоящее время, отмечает источник, он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. К слову, деньги за пластырь он вернул пенсионерке.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 28.11.17

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