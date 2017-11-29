В Курганской области стартует декада инвалидов. Работают «горячие линии»

В Курганской области в начале декабря стартует декада инвалидов. В ее рамках пройдет ряд «горячих линий» для граждан с ОВЗ, сообщают в пресс-службе регионального кабмина. Так, 1 декабря на вопросы граждан-инвалидов, касающиеся создания рабочих мест, ответит начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Николаевич Ксенофонтов. Позвонить можно по телефону (3522) 24-15-44 с 9 до 10 утра.

В частности, во время «горячей линии» руководитель и специалисты Главного управления по труду и занятости населения готовы рассказать о возмещении части затрат работодателям на создание рабочих мест для инвалидов, а также о возможностях профессионального переобучения и других мерах поддержки.

В этот же день с 9 до 12 часов в Главном управлении социальной защиты населения пройдет горячая телефонная линия по вопросам предоставления мер социальной поддержки инвалидам.

На вопросы граждан ответят начальник отдела по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации, управления социальной поддержки населения Наталья Валерьевна Щур, а также специалисты отдела и руководители управлений социальной защиты населения по месту жительства.

Телефоны в Кургане: 8 (3522) 44-73-53, 45-90-96, 44-79-71.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 29.11.17

Одаренные школьники Зауралья получили денежные премии. / «Сэкономила» на срок. В Кургане вынесен приговор бухгалтеру ТСЖ. / Замгубернатора Зауралья узнает, как дожить до 76 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»