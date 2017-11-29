Зауральский департамент промышленности поднялся на «Проектный Олимп»

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области занял второе место в конкурсе Аналитического центра при Правительстве РФ «Проектный Олимп – 2017». Ведомство отмечено серебром в специальной номинации «Системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих вопросы промышленности и торговли и интегрированных структурах».

Как рассказал в ходе заседания правительства региона директор Департамента промышленности Александр Константинов, всего в различных номинациях конкурса приняли участие 60 регионов страны, на суд жюри было представлено более 140 лучших практик. Победители определялись путем закрытого голосования.

Главным требованием, пояснил чиновник, было соответствие принципам проектного управления России и международных стандартов.

«Наш успех считаю признанием того, что система проектного управления Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области развивается в правильном направлении», – прокомментировал Александр Константинов.

В пресс-службе главы региона добавляют, что конкурс профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный Олимп» проводится ежегодно при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. В этом году конкурс прошел в четвертый раз.

Фото: пресс-служба департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 29.11.17

В Кургане расплатиться за проезд в автобусе можно при помощи смартфона. / Курганская пенсионерка купила чудо-пластырь за 6 тысяч рублей. Возбуждено дело о мошенничестве. / В Зауралье оформлен юбилейный 500-й электронный «больничный». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»