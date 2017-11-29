Собственные доходы бюджета Зауралья увеличились на полмиллиарда рублей

За январь – сентябрь 2017 года доходы бюджета Курганской области составили 24,8 млрд рублей, собственные доходы увеличились на 526 млн рублей и составили 12,7 млрд рублей. Такие данные сообщила начальник Финансового управления региона Елена Лукашук на заседании правительства области.

Традиционно основные траты пришлись на социальную сферу. Так, за январь-сентябрь расходы социального характера составили 17,4 млрд рублей (в 2016 году – 16,7 млрд рублей), их доля в областном бюджете – 66%.

Отмечен прирост поступления налоговых доходов на 3,7%. Они составили 12,3 млрд рублей. При этом положительная динамика отмечается практически во всем видам налоговых платежей. По словам Лукашук, «лидер» – налог на прибыль организаций, где рост составил 8%. Это объясняется поступлением налогов от отдельных крупнейших налогоплательщиков.

Расходы в указанный период выполнены в объеме поступивших доходов.

Что касается господдержки сельскохозяйственного производства, то на эту сферу направлено 893,2 млн рублей, на дорожное хозяйство – 1,5 млрд рублей. Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований за 9 месяцев 2017 год оказана в сумме 9,6 млрд рублей (на уровне 2016 года).

Курган, Марианна Шведова

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