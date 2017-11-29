Замгубернатора Зауралья узнает, как дожить до 76 лет

Второй день в городе Салехарде работает делегация Курганской области. Ее возглавил заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», работники системы здравоохранения области принимают участие в I Международном медицинском форуме «Арктические регионы на пути достижения продолжительности жизни в 76 лет».

Вместе с Александром Карповым на форуме Зауралье представляют директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области Сергей Сахатский и начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Александр Серков.

Отметим, что тема форума выбрана неслучайно: она утверждена в соответствии с целью, поставленной Президентом РФ, об увеличении ожидаемой продолжительности жизни не менее чем до 76 лет. Достичь ее планируют к 2025 году.

Организаторы надеются, что форум поможет объединить медицинскую общественность для содействия наиболее полному и всестороннему развитию здравоохранения, медицинской науки и образования, профессионального роста медицинских работников, ведущих практическую работу в условиях Арктики.

В Форуме, который длится два дня – 28 и 29 ноября – принимают участие представители Министерства здравоохранения РФ, представители высших исполнительных органов государственной власти и руководители органов исполнительной власти в сфере здравоохранения арктических регионов. Приглашены также ведущие специалисты системы здравоохранения, руководители медицинских организаций, медицинские работники.

Добавим, что мероприятие проходит при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Курган, Марианна Шведова

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