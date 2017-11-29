В Кургане расплатиться за проезд в автобусе можно при помощи смартфона

В Кургане презентовали единую транспортную карту и специальные терминалы, благодаря которым расплачиваться за проезд в общественном транспорте можно по безналичной форме. «Пилотными» автобусами, снащенными необходимым оборудованием, стали те, что обслуживают маршруты №366 и 319.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», благодаря установленным терминалам оплатить проезд можно будет несколькими способами: транспортной картой, банковской бесконтактной картой или смартфоном. Ожидается, что новый сервис позволит минимизировать все затраты перевозчиков.

По информации пресс-службы муниципалитета, такой шаг продиктован требованием времени. Использование безналичной оплаты – современный способ, который удобен как для пассажиров, так и для самих перевозчиков.

Источник отмечает, что проект будет развиваться. Так, сити-менеджер Андрей Потапов выразил надежду, что в скором времени такие терминалы появятся на всех маршрутах, в дальнейшем не исключено введение семейных карт, по которым пассажир сможет оплатить проезд не только для себя, но и для членов своей семьи.

Курган, Марианна Шведова

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