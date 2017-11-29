«Сэкономила» на срок. В Кургане вынесен приговор бухгалтеру ТСЖ

В Кургане городским судом вынесен приговор в отношении бухгалтера одного из ТСЖ. Женщина признана виновной в совершении присвоения и растраты.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, с октября 2014 года по сентябрь 2016 года женщина, являясь бухгалтером Товарищества собственников жилья, совершила хищение средств, принадлежащих членам ТСЖ, на общую сумму около 36 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания бухгалтер признала свою вину и раскаялась, кроме того, ею возмещен причиненный Товариществу материальный вред. Учитывая все смягчающие обстоятельства, суд приговорил ее к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью в сфере бухгалтерского учета сроком на 3 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 29.11.17

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