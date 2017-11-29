Одаренные школьники Зауралья получили денежные премии

Дети, проявившие выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта, получили региональные премии из рук первого заместителя губернатора Курганской области Виктора Сухнева. Обладателями наград стали 30 школьников из всех районов области. Церемония награждения прошла накануне, 28 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», размер каждой премии составил 6600 рублей. При этом 20 премий присуждены за достижения в области образования, по пять – за достижения в искусстве и спорте.

«Вручая областные премии юным дарованиям, мы помним, что за каждой победой этих ребят – их личный труд, труд педагогов, родительская помощь и поддержка, ответственность и забота. Уважаемые педагоги наших лауреатов! Позвольте выразить вам благодарность за умение рассмотреть, развить и поддержать зарождающиеся таланты!» – подчеркнул в своей речи Виктор Сухнев.

По данным пресс-службы регионального кабмина, эта премия вручается ежегодно, начиная с 2004 года, за высокие результаты, достигнутые юными зауральцами на международных, общероссийских, межрегиональных, областных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, марафонах, выставках, конференциях, программах, а также за публикации в научных и литературных изданиях. В общей сложности лауреатами с начала истории премии правительства области стали 590 школьников.

Курган, Марианна Шведова

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