Новый год близко. Губернатор Зауралья попросил родителей беречь своих детей

Губернатор Курганской области выступил с официальным обращением к родителям, бабушкам и дедушкам с просьбой беречь своих детей. Оно опубликовано на сайте регионального камбина.

В нем, в частности, говорится, что с наступлением холодов учащаются трагедии – и на льду, когда дети затевают зимние забавы, и при пожарах.

«Часто причиной этого становятся неисправные электроприборы, которые ребенок использует без присмотра старших, попытки самостоятельно растопить печь или неумение справиться в трудной ситуации с шоком и быстро спастись из огня. Но самая главная причина – в недосмотре взрослых», – говоря о последнем типе ЧП, отмечает Кокорин.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников глава региона просит родителей внимательно следить за «опытами с пиротехникой», которые также часто приводят к трагедии, а также заострить внимание детей на соблюдении правил безопасности на дороге.

«Уважаемые взрослые! Помните: каким бы самостоятельным вам ни казался ваш ребенок, он не может в полной мере оценить риски своих поступков. Больше времени проводите вместе. Предупреждайте детей о возможных опасностях, не оставляйте их без присмотра. Нам очень важно не допустить трагедии. Нам дорог каждый ребенок – его жизнь и здоровье. Мы в ответе за наших детей!», – резюмирует губернатор свое обращение.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.11.17

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