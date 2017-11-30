Впереди России всей. Зауралье ударными темпами наращивает посевные площади

По темпам прироста площадей озимого сева в процентном соотношении Курганская область заняла первое место в России. Об этом передает корреспондент РИА «Новый День» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Известно, что в общей сложности в России зафиксировали двадцать один регион, где, согласно данным Минсельхоза РФ, превышен прогнозный показатель площадей озимого сева.

В Курганской области такие площади по сравнению с предыдущим годом увеличились на 24%, составив 28,4 тысячи гектаров. При этом больше всего земли для озимного сева появилось в Шадринском, Сафакулевском и Частоозерском районах.

Эксперты отмечают, что благодаря увеличению площадей будет больше и урожай, что станет заметно уже к концу июля.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.11.17

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