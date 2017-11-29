80-летний гость из Нягани избил зауральскую пенсионерку и попытался ее изнасиловать

В Курганской области вынесен приговор в отношении 80-летнего жителя города Нягань. Мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления – совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по объявлению в газете мужчина познакомился с 63-летней жительницей Курганской области. В июле 2017 года он отправился к ней в гости. После первого же застолья, будучи «под хмельком», няганьский гость решил проявить всю силу своей любви: избив женщину, чтобы сломить ее волю к сопротивлению (после было насчитано не менее 10 ударов рукой по голове и телу потерпевшей), он изнасиловал «невесту».
К счастью, женщина сумела вырваться из рук агрессивного гостя, добежать до соседей и вызвать полицию.
По информации СУ СКР по региону, на следствии и в суде свою вину мужчина признал полностью. Приговором районного суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 29.11.17
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