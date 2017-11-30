В Зауралье подросток погиб от руки пьяного мужчины, попросившего помощи

Почти год минул с начала расследования уголовного дела по факту убийства подростка в новогоднюю ночь. От руки пьяного мужчины погиб подросток, который вызвался помочь попавшим в неприятность курганцам. Обвинительный приговор уже вынесен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия разыгралась в Юргамышском районе в ночь с 31 декабря на 1 января 2017 года. Компания молодых людей отмечала новый год в деревне Падун. К месту торжества добирались на машине.

В какой-то момент авто застряло в снегу, находившаяся в машине группа мужчин, уже будучи навеселе, попытались вытолкнуть ее, но своими силами не справилась. На свою беду, мимо проходили подростки, которые вызвались помочь.

В какой-то момент между взрослой компанией и ребятами возник конфликт, в ходе которого 28-летний ранее судимый курганец Александр Горожанцев достал нож и ударил 16-летнего подростка. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, осужденному назначено 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. Также в пользу матери погибшего взыскано 1 млн. рублей компенсации морального вреда и 23 тысячи рублей в счет возмещения материального вреда.

Не согласившись с решением суда и настаивая на своей невиновности, Горожанцев обжаловал приговор в вышестоящую судебную инстанцию, которая решение Юргамышского районного суда оставила без изменения, а жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.11.17

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