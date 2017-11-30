В Кургане выпустили 60-ый автобус, работающий на газомоторном топливе

В Кургане накануне, 29 ноября, на ООО «КАВЗ» состоялся торжественный митинг, посвященный выпуску 60-го городского автобуса, работающего на газомоторном топливе. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Ильтяков.

Как было отмечено, в 2018 году субсидирование производителей техники на газомоторном топливе из федерального бюджета будет продолжено. Напомним, эта мера поддержки действует уже с 2016 года.

«Это был старт, и мы в этот старт, благодаря усилиям завода, успешно вошли, подписали соглашение с Минпромторгом РФ и начали поставлять машины. Программа будет продолжена, размер субсидии будет уточнен (сейчас он составляет 2,8 млн рублей)», – сказал Александр Константинов.

По его словам, продление программы позволит продать автобусы в наибольшее число других регионов по льготной цене, укрепив тем самым имидж курганского завода.

Кроме того, продолжится и развитие сети газозаправочных станций.

«Подписано соглашение с ООО «Газпром газомоторное топливо». Оно на сегодняшний день выполняется. Уже есть инвесторы, которые желают к этой программе подключиться. В декабре планируется приезд к нам представителей Белгородской области, они имеют желание строить у нас заправки. В области достаточно высокий процент газификации транспорта, он выше, чем общероссийский, также как и коэффициент загрузки заправочных комплексов. Это не может не интересовать бизнес», – прокомментировал Константинов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.11.17

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