Остепенились. Курганцы стали вдвое реже нарушать ПДД в «местах камер»

В 2017 году на тех участках дорог, где были установлены системы фиксации нарушений правил дорожного движения, замечено существенное – более чем в два раза – их сокращение. Снижение составило 54,3%, а число пострадавших в ДТП – 50%, погибших в этих местах нет. Такая информация была озвучена накануне во время заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Курганской области.

Как отметил ведущий заседание первый заместитель губернатора региона Виктор Сухнев, для улучшения ситуации в области необходимо усилить работу всех структур, которые отвечают за обеспечение дорожной безопасности.

«Особенно это касается безопасности на дорогах детей. Надо построить работу так, чтобы нашим детям уделялось больше внимания в семье и школе», – подчеркнул вице-губернатор.

В целом по области, сообщил начальник регионального Управления ГИБДД УМВД России Михаил Чебыкин, за 10 месяцев 2017 года на 1,5% снизилось число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, уменьшилась тяжесть последствий ДТП.

По мнению членов комиссии, развитие систем фиксации нарушений ПДД положительно влияет на профилактику дорожно-транспортной аварийности. С декабря текущего года будут дополнительно использоваться 28 передвижных комплексов фиксации нарушений правил движения.

Что касается сохранения здоровья пострадавших в авариях, то, по словам первого заместителя директора Департамента здравоохранения Ирины Макаровой, в регионе функционируют 7 трассовых медпунктов. С 1 августа этого года организована работа двух авиамедицинских бригад Курганского областного центра медицины катастроф. С их участием эвакуировано 13 пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе один ребенок.

Однако вместе с положительной динамикой в ходе заседания были озвучены и проблемные моменты. Один из них – профилактика аварийности на пассажирском транспорте.

Курган, Марианна Шведова

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