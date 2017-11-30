В Кургане задержан организатор наркопритона

В Кургане предстанет перед судом организатор притона для потребления наркотиков. Уголовное дело в отношении 29-летнего жителя областного центра уже направлено в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении месяца мужчина содержал в своей квартире притон для потребления наркотиков. Деятельность его была пресечена сотрудниками полиции.

По данным УМВД России по Курганской области, было установлено, что курганец систематически пускал в свою квартиру наркозависимых лиц, которые могли тут же купить наркотик-«синтетику», и тут же его употребить. Не брезговал наркотой и сам мужчина.

К слову, во время личного досмотра в момент задержания у мужчины было обнаружено и изъято 0,53 граммов синтетических наркотиков.

Таким образом, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Ему грозит до 8 лет колонии.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.11.17

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