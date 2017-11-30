Жительница Зауралья украла у доверчивого родственника на 6 млн рублей

Курган, Ноябрь 30 (Новый День, Марианна Шведова) – В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы города Шумиха, которая, работая у своего родственника в магазине, сумела присвоить солидную сумму денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что женщина исполняла ключевые обязанности – управляющей и бухгалтера магазина, поэтому имела доступ ко всем банковским счетам. Пользуясь этим, она в течение пяти лет перечисляла на свой счет денежные средства. В на ее счет поступило около шести миллионов рублей.

В настоящее время, сообщают в УМВД России по Курганской области, уголовное дело направлено в суд, женщина обвиняется в совершении мошенничества. По данным источника, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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