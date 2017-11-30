В Кургане крупная коммунальная авария. Весь город останется без воды

В Кургане для устранения крупной аварийной ситуации на водоводе диаметром 1000 мм с 22-00 в пятницу, 1 декабря, до 12-00 субботы, 2 декабря, будет прекращена подача воды с Арбинских очистных сооружений. Воды не будет во всем Кургане, поселке Юргамыш, селе Кетово, микрорайонах Увал, Черемухово, Тополя.

В пресс-службе «Водного союза» просят руководителей учреждений с круглосуточным пребыванием людей обеспечить необходимый запас воды.

Отметим, что отключение водоснабжения не коснется микрорайонов «варгашинского» направления – микрорайонах Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

Добавим, что после окончания ремонтных работ лаборатория «Водного союза» проведет обязательный отбор проб питьевой воды на контрольных точках и проверит её на соответствие нормам и требованиям СанПиН. До получения результатов анализов, рекомендуем использовать воду только для технических нужд.

О результатах лабораторных исследований можно будет узнать в диспетчерской службе АО «Водный союз» 3 декабря после 15-00. Телефоны диспетчерской службы: (3522) 46-11-73, 46-60-30.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.11.17

Новый год близко. Губернатор Зауралья попросил родителей беречь своих детей. / У соседа корова сдохла: Тунгусов мотивирует окружение с помощью недоработок соседей – слух дня. / И снова о птичках. Орнитологи просят курганцев не «спасать» лебедей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»