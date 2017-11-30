В Шадринске хозяйка квартиры до смерти забила малыша квартиросъемщиков

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трехлетнего мальчика. Тело ребенка с многочисленными признаками насильственной смерти (ссадины, кровоподтеки) было обнаружено в одной из квартир города Шадринск.

Как сообщают в СУ СКР по Курганской области, накануне по подозрению в совершении убийства малыша была задержана 27-летняя местная жительница – хозяйка квартиры, в которой временно проживала семья мальчика.

В настоящее время следователями выполнен тщательный осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошен ряд свидетелей, проводятся иные следственные мероприятия, направление на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следственными органами решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении указанной женщины меры пресечения.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.11.17

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