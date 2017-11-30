В школе №7 города Кургана произошел пожар

«Сегодня в 11:11 загорелась 7 школа города Кургана», – такое сообщение появилось в группе «Интересный Курган» в социальной сети Вконтакте. Автор указывал, что дымом запахло примерно в 11:05, спустя шесть минут подъехали пожарные.

По словам самих учеников, серьезного возгорания не было, вероятнее всего, действовали хулиганы: «Пожар был в туалете, 40 минут были на улице, а сейчас уроки и идет расследование», – написала одна из учениц школы.

«Дверь кто-то подпалил», – прокомментировал второй.

Отметим, что на официальном сайте ГУ МЧС по Курганской области информации о происшествии пока не появилось. В школе факт задымления подтвердили. Остановки учебного процесса не потребовалось.

Курган, Марианна Шведова

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