В Зауралье прокуратура добилась расторжения фиктивного брака

В Курганской области прокуратура во время проверки выявила очередной фиктивный брак местной жительницы с иностранцем. Случай произошел в Куртамышском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», установлено, что жительница Зауралья зарегистрировала свой брак с гражданином Республики Азербайджан. Свою «свободу» она продала тому за 7 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры региона подчеркивают, что такой брак, согласно Семейного кодекса РФ, является недействительным.Заключение фиктивного брака в данном случае нарушает интересы государства, так как в дальнейшем дает право иностранному гражданину на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Прокурор Куртамышского района направил в суд исковое заявление о признании указанного брака недействительным со дня его заключения. Судом требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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