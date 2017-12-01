В Зауралье возбуждено дело в отношении перевозчика

В Курганской области прокуратура Лебяжьевского района выявила грубые нарушения в деятельности местного хозяйствующего субъекта, занимающегося перевозкой пассажиров и багажа автотранспортом.

Как поясняют в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в частности, было установлено, что водители, возящие пассажиров по маршруту «Лебяжье-Курган», не проходят предварительное и периодическое медицинское обследование, что ставит под угрозу жизнь и здоровье перевозимых пассажиров.

По результатам проверки за осуществление деятельности с нарушением установленного порядка проведения медицинских осмотров, прокурор Лебяжьевского района возбудил в отношении перевозчика дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Мировой судья Лебяжьевского района удовлетворил требования прокуратуры, привлек правонарушителя к административной ответственности к наказанию в виде штрафа.

Допущенные нарушения устранены.

Курган, Марианна Шведова

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