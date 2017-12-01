Зауральцам, пострадавшим на производстве, вручили ключи от «Лада Гранта»

С 1 по 10 декабря в Курганской области проходит декада инвалидов. В преддверии этого события замгубернатора региона по социальной политике Александр Карпов и Управляющий отделением Фонда Зоя Брунчукова в торжественной обстановке вручили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта» 11 зауральцам, в разное время пострадавшим на производстве.

Как отмечают в пресс-службе регионального отделения Фонда, ежегодно автомобили приобретаются за счет средств государственной системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Каждый автомобиль изготовлен с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей будущего владельца и выдается каждые семь лет в собственность бесплатно. Начиная с 2000 года, отделением Фонда специальными автотранспортными средствами обеспечено 115 пострадавших на производстве. Всего за это время выдано 208 автомобилей.

Добавим, что за 11 месяцев 2017 года сумма средств, направленных Курганским региональным отделением Фонда на оплату расходов на социальную, медицинскую и профессиональную реабилитацию пострадавших, в том числе на оплату стоимости спецавтомобилей, составила более 178 млн рублей, а расходы на мероприятия по снижению производственного травматизма и профилактике профзаболеваний – более 40 млн. рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 01.12.17

В Зауралье стартовала спецоперация «Нетрезвый водитель». / В Зауралье возбуждено дело в отношении перевозчика. / В Зауралье прокуратура добилась расторжения фиктивного брака. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»