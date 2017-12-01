Зауральские работодатели вернули сотрудникам более 120 млн рублей долгов по зарплате

28 ноября в Тобольске прошел семинар-совещание под председательством замгенерального прокурора РФ Юрия Пономарева. Темой стало осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и соблюдения прав граждан на оплату труда. В работе совещания приняли участие прокурор Курганской области Игорь Ткачёв и его первый заместитель Олег Седельников.

Как сообщили руководители надзорного ведомства региона, только в ноябре в результате предпринятых прокурорами мер погашена задолженность по зарплате в ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ» на сумму свыше 1,6 млн рублей. Кроме того, после обращения прокурора области к губернатору Алексею Кокорину правительством Зауралья были выделены деньги для полного погашения долга по зарплате перед работниками ОАО «Шадринская автоколонна № 1588». Сумма выплаченных средств превысила 2,3 млн. рублей.

Также после мер прокурорского реагирование ООО «СМУ «КПД» перечислило Управлению ФССП по Курганской области 2 млн. рублей, которые в ближайшее время будут зачислены на расчетные счета работников предприятия.

В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что всего в 2017 году органами прокуратуры Курганской области выявлено около 4,5 тысячи нарушений трудового законодательства, руководителям организаций внесено 318 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 570 должностных и юридических лиц, в суды направлено более 2,5 тысячи заявлений, по материалам проверок прокуратуры по фактам невыплаты заработной платы возбуждено 5 уголовных дел.

В результате системной целенаправленной работы по охране интересов жителей региона на своевременное вознаграждение за труд в текущем году работодателями выплачено свыше 120 млн рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 01.12.17

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