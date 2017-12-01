В Зауралье появился второй вертолет санавиации

В Курганскую область прибыл второй вертолет санитарной авиации «Ансат» с медицинским модулем на борту. Свой первый вылет в регионе он уже совершил, доставив из города Макушино в Курган маленького ребенка для оказания срочной медицинской помощи.

По словам директора Курганского областного центра медицины катастроф Александра Шумаева, в Зауралье второй вертолет необходим, так как санавиация совершает большое число вылетов. С августа их уже совершено 120. Второй вертолет позволяет организовать бесперебойную медицинскую эвакуацию, когда занят первый.

В пресс-службе главы региона отмечают, что для обеспечения круглосуточной медицинской эвакуации были дополнительно закуплены летные часы.

Напомним, в Зауралье реализуется пилотный федеральный проект по внедрению санитарной авиации. Бригада специалистов регионального Центра медицины катастроф дежурит круглосуточно для оказания экстренной помощи тяжелым пациентам, а также вылетает для эвакуации пострадавших с места ДТП.

Всего из федерального и областного бюджетов на реализацию проекта «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» в этом году выделено 120 млн. рублей.

Курган, Марианна Шведова

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