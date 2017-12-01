Главы зауральских моногородов отправились в Сколково

Накануне, 20 ноября, главы рабочего поселка Варгаши, а также городов Катайск, Далматово и Петухово, которые носят статус моногородов представили проекты развития населенных пунктов в Сколково. Это прошло в рамках всероссийского форума мэров моногородов «Моногорода: проектируем будущее».
«Когда мы говорим о развитии моногородов, мы имеем в виду не только понижение степени зависимости экономики населененного пункта от одного предприятия, но и в целом о создании комфортной среды для бизнеса и самих жителей. В Курганской области в четырех моногородах реализуется программа «Пять шагов к благоустройству». Во всех моногородах отремонтированы центральные улицы, регистратуры в поликлиниках. Сформированы заявки на получение ряда налоговых льгот и других преференций для инвесторов. Таким образом, развитие экономики нашего региона в целом, может получить новое направление», – прокомментировал заместитель губернатора Зауралья – директор департамента экономразвития Сергей Чебыкин.
Как отмечают в пресс-службе губернатора Зауралья, заявки на присвоение статуса территории опережающего социального-экономического развития города Далматово и рабочего поселка Варгаши уже одобрены на межведомственной комиссии Министерства экономического развития РФ. Итоговое решение должен принять премьер-министр Дмитрий Медведев.
Создание территорий опережающего социально-экономического развития позволяет изменить экономику моногородов и снизить зависимость от градообразующих предприятий. Предприятия на территории такой зоны получают широкий набор преференций. В частности, инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу и налогу на добычу полезных ископаемых. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.
Добавим, что в Форуме приняли участие более 300 мэров моногородов со всей страны.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 01.12.17
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