В Зауралье стартовала спецоперация «Нетрезвый водитель»

В рамках операции «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции проведут в Курганской области массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Операция пройдет 1 и 2 декабря.

По информации областного управления ГИБДД УМВД России, в ноябре на территории Зауралья по вине пьяных водителей зарегистрировано 38 аварий, при которых 16 человек получили травмы. За истекший месяц сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах региона задержано 283 водителя, управляющего транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся пройти медицинское освидетельствование.

Инспекторы просят участников дорожного движения, заметивших, что некто, употребив спиртное, собирается сесть за руль, сообщить об этом в дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефонам: 25-64-90, 25-65-72.

Курган. Другие новости 01.12.17

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