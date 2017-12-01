Сбербанк будет активно развивать курганские жилстрой и АПК

Российский Сбербанк будет еще активнее поддерживать доступными кредитами развитие жилищного строительства и агропромышленного комплекса Курганской области. Такая информация была озвучена в ходе сегодняшней рабочей встречи главы Зауралья Алексея Кокорина с управляющим региональным отделением Сбербанка Евгением Светловым.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, стороны обсудили предварительные финансовые итоги работы банка в текущем году, участие в социально значимых проектах, а также перспективы сотрудничества.

В этом году Сбербанк в два раза увеличил кредитование зауральских сельхозтоваропроизводителей. Половина всех займов на сумму около 500 млн рублей получены по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.

В ходе встречи Алексей Кокорин подчеркнул: «Мы готовы активно сотрудничать со Сбербанком, в первую очередь, в сфере сельского хозяйства. Для сельхозпредприятий и фермеров доступность кредитов является одной из важнейших составляющих бизнеса. Важно, что Сбербанк идет навстречу нашим сельхозтоваропроизводителям и создает необходимые условия для получения кредитов».

Определенных успехов региональному отделению Сбербанка удалось достигнуть и в развитии жилищного кредитования.

Как сообщил Евгений Светлов, благодаря развитию цифровых банковских сервисов в 2017 году произошли преобразования в части представления кредитных продуктов и их доступности. Ипотечные кредиты стали дешевле, безопаснее и технологичнее. На приобретение жилых помещений в текущем году зауральцы получили 2760 кредитов на сумму свыше 3 млрд рублей. Для сравнения, за весь 2016 год количество ипотечных займов составило 2318 на сумму 2,4 млрд рублей.

В настоящее время Сбербанком активно реализуются проекты, при которых максимальное количество операций для населения и юридических лиц будут совершаться онлайн («Сбербанк Онлайн», Мобильный банк, банкоматы и терминалы). Так, региональным отделением Сбербанка реализован проект по внедрению безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Кургана. В трех школах областного центра реализуется проект «Ладошки», когда оплата за школьный обед производится прикосновением детской руки к специальному терминалу.

Кроме того, в настоящее время Сбербанк рассматривает возможность реализации в районах области проекта «Безналичный район», когда все организации и предприятия в муниципальном образовании будут использовать безналичную оплату продукции и услуг для экономии прямых затрат.

Курган. Другие новости 01.12.17

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