У курганских алкоголиков и наркоманов отнимут водительские права

У лиц, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость, проживающих на территории Курганской области отнимут право на управление автотранспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в ходе надзорных прокурорских мероприятий выявлено 37 лиц, имеющих водительские удостоверения различных категорий и состоящих на учете в Курганском областном наркологическом диспансере с диагнозом «наркомания и алкоголизм».

При этом управление транспортными средствами лицом, страдающим алкоголизмом, наркоманией либо психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим неблагоприятным последствиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения.

В связи с чем городским прокурором в суд направлены административные исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан.

По результатам рассмотрения, суд согласился с требованиями надзорного ведомства и обязал ответчиков сдать водительские удостоверения в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Курган, служба информации

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