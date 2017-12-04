Зауральских чиновников протестировали по нормам ГТО – лучшими стали аграрии и экономисты

Чиновники департаментов и управлений курганского правительства, администраций городов и районов, федеральных структур приняли участие в спортивных соревнованиях по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Торжественное открытие прошло в минувшие выходные в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко.

По информации пресс-службы курганского губернатора, за победу в соревнованиях боролись 38 команд. Состязания прошли в два этапа. Участники соревновались в многоборье ГТО (силовая гимнастика) и плавании (командная эстафета).

По итогам состязаний были определены лучшие команды. В первой группе среди органов власти первое место заняла команда департамента агропромышленного комплекса, которую возглавлял первый заместитель губернатора Сергей Пугин, второе – у департамента экономического развития, третьим стало Управление по физической культуре, спорту и туризму.

Во второй группе – среди органов местного самоуправления – лучшим стал Катайский район, вторым – Шадринский район, бронзу завоевали сотрудники органов местного самоуправления Кетовского района.

В третьей группе – среди федеральных структур – участвовали две команды: лучшими стали сотрудники УМВД России по Курганской области, вторыми – Федеральной службы судебных приставов.

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев вручил знаки отличия комплекса ГТО сотрудникам органов государственной власти региона. Также он вручил награду Управления 16-летней зауральской спортсменке Анастасии Молокотиной, она стала победителем Всероссийского фестиваля ГТО, который проходил в ноябре этого года в Крыму. Награды получили и маленькие зауральцы – победители и призеры областного конкурса рисунков «ГТО глазами ребенка».

Напомним, 2017 год объявлен губернатором Годом ГТО в Курганской области.

Курган. Другие новости 04.12.17

У курганских алкоголиков и наркоманов отнимут водительские права. / Россия сыграет на ЧМ-2018 с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Итоги жеребьевки (ФОТО). / Сбербанк будет активно развивать курганские жилстрой и АПК. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»