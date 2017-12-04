Курганский рабочий разбился насмерть в эту субботу

В минувшую субботу, 2 декабря, в курганском поселке Заозерный погиб, разбившись насмерть, 38-летний мужчина. По информации пресс-службы СУ СКР по Курганской области, это произошло около 12 часов 30 минут у дома № 5 в 6-й микрорайоне.

По данным ведомства, во время проведения строительных работ со строительных лесов, расположенных на высоте 5 этажа, упал рабочий, который скончался на месте происшествия до приезда сотрудников скорой медицинской помощи. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

К настоящему времени следователем следственного отдела по Кургану СУ СК РФ по Курганской области проведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По предварительным данным при проведении строительных работ на высоте рабочим не был использован страховочный трос. Следственным органам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, установить наличие, либо отсутствие трудовых отношений, по результатам чего будет дана правовая оценка действиям работодателя.

Курган. Другие новости 04.12.17

Зауральских чиновников протестировали по нормам ГТО – лучшими стали аграрии и экономисты. / У курганских алкоголиков и наркоманов отнимут водительские права. / Россия сыграет на ЧМ-2018 с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Итоги жеребьевки (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»