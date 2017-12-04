Главы зауральских районов будут нести персональную ответственность за отопление

Главы районов в Курганской области будут нести персональную ответственность за прохождение отопительного сезона. С таким заявлением сегодня на совещании в правительстве региона выступил глава Зауралья Алексей Кокорин.

По информации пресс-службы курганского губернатора, пока отопительный сезон в области проходит в штатном режиме, теплоснабжением обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы. Как доложил заместитель Губернатора – директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, для подготовки к новому отопительному сезону этого года была проведена реконструкция 83 котельных, 7 теплопунктов, заменено более 32 км тепловых, 48 км водопроводных и 6 км канализационных сетей. Нормативный запас топлива сформирован: 35 тысяч тонн угля (или 103%), 400 тонн мазута (150%).

Для ликвидации возможных внештатных ситуаций на объектах ЖКХ сформировано 176 аварийных бригад, в которых задействованы более 800 человек и более 300 тысяч единиц спецтехники.

Для оказания финансовой помощи муниципальным образованиям по заготовке топлива и оплате энергоресурсов из областного бюджета было направлено 704,9 млн рублей, или 94,6% от годового плана. Задолженность за топливно-энергетические ресурсы сегодня составляет около 178 млн рублей.

Как отметил прокурор области Игорь Ткачев, в селе Частоозерье не сформирован необходимый запас топлива.

Алексей Кокорин, обращаясь к Роману Ванюкову, потребовал взять ситуацию на личный контроль: «Специалисты в районах, которые отвечают за данное направление, должны ежедневно вам докладывать, чтобы у вас каждое утро была сводка по текущей ситуации по отоплению и запасам топлива. Также проводить мониторинг ситуации по задолженности за топливно-энергетические ресурсы, не допускать задолженности со стороны бюджетных учреждений. Главы районов и руководитель департамента за прохождение отопительного сезона несут персональную ответственность».

Курган. Другие новости 04.12.17

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